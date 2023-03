Un anno di invasione russa A che punto è la guerra? Il dibattito al Cnas

Leggi su formiche

(Di sabato 4 marzo 2023) L’in Ucraina ha già compiuto une non mancano gli interrogativi sul futuro del regime di Vladimir Putin, sulle sfide economiche della Russia, sull’efficacia delle sanzioni internazionali e sulla trasformazione della societàdi fronte alla. Per cercare di delucidare alcuni aspetti importanti di questa situazione che coinvolge il mondo intero, il think tank americano Center for a New American Security () ha organizzato un incontro online moderato da Andrea Kendall-Taylor. Ma partiamo dall’inizio. Ladi Putin in Ucraina ha il peso di un errore di calcolo fatto alla partenza, poco più di unfa, ma ha saputo resistere. Per Marlene Laruelle, direttore dell’Institute for European, Russian and Eurasian ...