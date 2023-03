un ladro che cerca di entrare in casa sua e lo picchia... con un manico di scopa. E' accaduto a Melzo , in un condominio di via Verdi. Protagonista il padrone di casa, unche non ha ...Rapina in abitazione ai danni di unche ha sorpreso tre soggett i mascherati mentre tagliavano la cassaforte con un flessibile. L'uomo è stato spintonato, gli veniva spruzzato dello spray sul volto, rotto il telefono e poi ...un ladro che cerca di entrare in casa sua e lo picchia... con un manico di scopa. E' accaduto a Melzo , in un condominio di via Verdi. Protagonista il padrone di casa, unche non ha ...

Un 80enne sorprende un ladro che cerca di entrare in casa... e lo picchia con la scopa Prima la Martesana