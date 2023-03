Ultime Notizie – Ucraina, Medvedev: “Fabbrica tedesca di tank? Non vediamo l’ora” (Di sabato 4 marzo 2023) Il produttore di armi tedesco Rheinmetall è in trattative con i funzionari ucraini per la costruzione di un impianto di carri armati in Ucraina, secondo quanto riportato dalla rivista tedesca Der Spiegel. Con un costo stimato di circa 200 milioni di euro, l’impianto potrebbe produrre fino a 400 carri armati Panther all’anno. Il Panther è un modello di carro armato di nuova concezione basato sul carro armato Leopard-2, che potrebbe fornire all’Ucraina un vantaggio significativo in termini di equipaggiamento poiché sia ??l’Ucraina che la Russia si affidano attualmente a carri armati progettati dai sovietici. “L’Ucraina ha bisogno di 600-800 carri armati per vincere”, ha dichiarato Armin Papperger, presidente della Rheinmetall, descrivendo i negoziati con il governo ucraino come “promettenti” e ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 4 marzo 2023) Il produttore di armi tedesco Rheinmetall è in trattative con i funzionari ucraini per la costruzione di un impianto di carri armati in, secondo quanto riportato dalla rivistaDer Spiegel. Con un costo stimato di circa 200 milioni di euro, l’impianto potrebbe produrre fino a 400 carri armati Panther all’anno. Il Panther è un modello di carro armato di nuova concezione basato sul carro armato Leopard-2, che potrebbe fornire all’un vantaggio significativo in termini di equipaggiamento poiché sia ??l’che la Russia si affidano attualmente a carri armati progettati dai sovietici. “L’ha bisogno di 600-800 carri armati per vincere”, ha dichiarato Armin Papperger, presidente della Rheinmetall, descrivendo i negoziati con il governo ucraino come “promettenti” e ...

