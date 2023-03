Ultime Notizie – Terremoto oggi Napoli, due scosse ai Campi Flegrei (Di sabato 4 marzo 2023) Due scosse di Terremoto sono state registrate dall’Ingv nella zona dei Campi Flegrei. La scossa più forte, delle ore 14.15, è stata di magnitudo 2.6 mentre una seconda scossa, delle ore 14.53, è stata di magnitudo 2.1. Pozzuoli e Quarto nel napoletano i comuni più vicini all’epicentro. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 4 marzo 2023) Duedisono state registrate dall’Ingv nella zona dei. La scossa più forte, delle ore 14.15, è stata di magnitudo 2.6 mentre una seconda scossa, delle ore 14.53, è stata di magnitudo 2.1. Pozzuoli e Quarto nel napoletano i comuni più vicini all’epicentro. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FPredestinato : RT @tuttosport: Brutte notizie per la #AsRoma di #Mourinho, che rischia di perdere un pezzo importante in vista del big match contro la Juv… - CorriereCitta : Denise Pipitone, negativo il test del Dna sulla ragazza bosniaca: non è lei - infoitinterno : Cessione del credito e Superbonus: ultime notizie su sblocco, scadenze, percentuali e DL 11/2023 - Velox05625990 : Ucraina ultime notizie. Ucraina, Kiev: Bakhmut ancora nelle nostre mani. Esplosioni nella città di Zaporizhzhia - I… - IlMattinoFoggia : Ancora uno stop per i ricoveri all’ospedale di #Termoli , in #Molise : mancano gli anestesisti rianimatori -