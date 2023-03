Ultime Notizie – Strade Bianche 2023, vince Pidcock (Di sabato 4 marzo 2023) Tom Pidcock della Ineos Grenadier si aggiudica l’edizione 2023 della Strade Bianche, il primo vero appuntamento con il grande ciclismo della stagione italiana. Alle spalle dell’inglese si piazzano all’arrivo di piazza del Campo di Siena Valentin Madouas (Groupama), terzo Tiesj Benoot (Jumbo Visma). Tra le donne, successo di Demi Vollering (Team SD Worx). Sul traguardo, dopo 136 km, ha preceduto al fotofinish Lotte Kopecky (Team SD Worx) e Kristen Faulkner (Team Jayco AlUla). Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 4 marzo 2023) Tomdella Ineos Grenadier si aggiudica l’edizionedella, il primo vero appuntamento con il grande ciclismo della stagione italiana. Alle spalle dell’inglese si piazzano all’arrivo di piazza del Campo di Siena Valentin Madouas (Groupama), terzo Tiesj Benoot (Jumbo Visma). Tra le donne, successo di Demi Vollering (Team SD Worx). Sul traguardo, dopo 136 km, ha preceduto al fotofinish Lotte Kopecky (Team SD Worx) e Kristen Faulkner (Team Jayco AlUla). Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

