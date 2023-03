Ultime Notizie – Sindaco Botricello partecipa a ricerche dispersi

(Di sabato 4 marzo 2023) (dall’inviata Elvira Terranova) – Con il quad perlustra la spiaggia di Steccato di Cutro (Crotone), dalla mattina alla sera, alla ricerca di corpi. Sono ancora decine, infatti, idel naufragio di domenica mattina. Ma non è un poliziotto o un vigile del fuoco. E’ ildi, piccolo comune attaccato a Steccato di Cutro. Un paese di 5 mila abitanti. Simone Puccio, alternandosi con il Comandante dei Vigili urbani, Rosario Pignanelli, e alcuni consiglieri comunali, da una settimana perlustra tutta la zona. E nei giorni scorsi ha trovato anche un cadavere. Mentre un altro cadavere, di un bimbo di pochi anni, lo ha avvistato a le onde lo inghiottivano non appena tornava a riva. “Dopo quello che è successo non riesco a stare seduto alla scrivania”, racconta ilPuccio all’Adnkronos. “Noi, come ...

Naufragio Cutro. Le ricerche dei dispersi del naufragio di domenica, coordinate dalla Direzione Marittima di Reggio Calabria, proseguiranno «ad oltranza per tutto il fine settimana ...