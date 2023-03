Ultime Notizie Serie A: Palladino sulla Nazionale, la delusione di Zanetti (Di sabato 4 marzo 2023) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Empoli, il rammarico di Zanetti L’allenatore dell’Empoli non ha preso bene il risultato arrivato contro il Monza. Monza, Palladino esalta la squadra L’allenatore del Monza ha parlato dopo la vittoria contro l’Empoli in chiave Nazionale. Roma, sospesa la squalifica di Mourinho: sarà regolarmente in panchina contro la Juve La squalifica di due giornate rimediata nel match contro la Cremonese è stata sospesa dalla Procura Federale. Mourinho ci sarà contro la Juve. Juve, Allegri: «Champions col -15 come tre scudetti» Le parole del tecnico della Juve, Massimiliano Allegri, in conferenza stampa in vista della sfida contro la Roma di ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 4 marzo 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Empoli, il rammarico diL’allenatore dell’Empoli non ha preso bene il risultato arrivato contro il Monza. Monza,esalta la squadra L’allenatore del Monza ha parlato dopo la vittoria contro l’Empoli in chiave. Roma, sospesa la squalifica di Mourinho: sarà regolarmente in panchina contro la Juve La squalifica di due giornate rimediata nel match contro la Cremonese è stata sospesa dalla Procura Federale. Mourinho ci sarà contro la Juve. Juve, Allegri: «Champions col -15 come tre scudetti» Le parole del tecnico della Juve, Massimiliano Allegri, in conferenza stampa in vista della sfida contro la Roma di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ennatrasporti : Roma - Polizia in scuola: Giannelli, 'Non è accettabile, non c'erano reati in corso' - alfonso25592 : Roma-Juventus, domenica sera di fuoco all’Olimpico - MaxMeister78 : Enna – Assemblea studenti, Greco “ho chiesto al Ministro di essere convocato” - MaxMeister78 : Roma - Polizia in scuola: Giannelli, 'Non è accettabile, non c'erano reati in corso' - RedazioneDedalo : Roma - Polizia in scuola: Giannelli, 'Non è accettabile, non c'erano reati in corso' -