Ultime Notizie – Schlein e Conte a Firenze | nuova intesa giallorossa riparte da temi concreti

La stretta di mano, lo scambio di battute e la foto alla manifestazione di Firenze. La partecipata piazza antifascista di oggi pomeriggio diventa la scena del riavvicinamento tra il Pd a guida Elly Schlein e i 5 Stelle di Giuseppe Conte, dopo i mesi di gelo seguiti alle politiche. Schlein e Conte si fanno ritrarre insieme e la foto è allargata anche a Maurizio Landini della Cgil che, con le altre sigle sindacali, ha organizzato la manifestazione. riparte il dialogo, dunque. E la nuova intesa giallorossa, che guarda anche a Sinistra e Verdi, parte dai "temi concreti", come dice Schlein. Li elenca la segretaria Pd, i Contenuti su cui può svilupparsi una battaglia ...

