Ultime Notizie – Russia | 12enne in orfanotrofio per disegno contro guerra

La 12enne russa Masha Moskaleva è stata spedita in una struttura sotto la tutela dello stato per aver fatto un disegno, a scuola, a lezione di arte, dove era stato chiesto agli alunni, un mese dopo l'inizio dell'invasione, di esprimersi in sostegno delle forze militare, delle bandiere russa e ucraina con la scritte "Io sono contro la guerra" e una donna con una bambina per mano e missili che viaggiano in direzione della bandiera ucraina. Le autorità hanno confermato il provvedimento senza spiegare le ragioni del suo allontanamento da casa. E' una delle otto minorenni coinvolte in procedimenti giudiziari in Russia dall'inizio della guerra, ha denunciato l'organizzazione indipendente Ovd-Info. Masha frequentava la scuola numero 9 di Efremov, nella regione di Tula, un istituto schierato ...

