Ultime Notizie – Roma-Juve, Allegri: "Andare in Champions è come vincere 3 scudetti" (Di sabato 4 marzo 2023) "Andare in Champions League con -15 è come vincere tre scudetti, non uno". Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, si esprime così alla vigilia della sfida in programma domani con la Roma all'Olimpico. La Juve, penalizzata di 15 punti nel processo plusvalenze, al momento è a quota 35, lontana dalla zona Champions League. "La rincorsa alla Champions è impossibile, difficile, quasi impossibile. Al momento la squadra ha fatto 50 punti, sul campo stiamo facendo bene. Tra quelle davanti rimarrà fuori una tra Inter, Milan, Lazio e Roma. C'è anche l'Atalanta che ha 41 punti e può rientrare, ci sono 42 punti in gioco e tutto è ancora da giocare per loro. Noi dobbiamo fare una passo ...

