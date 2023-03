Ultime Notizie Roma del 04-03-2023 ore 16:10 (Di sabato 4 marzo 2023) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione nel studio Giuliano Ferrigno Ester in apertura esplosioni sono state udite oggi nella città di zaporizhia dell’Ucraina meridionale mentre un allarme antiaereo è scattato nell’omonima regione così come in altre zone del paese secondo i media locali Inoltre le forniture di corrente elettrica sono stati interrotti In alcune zone della città i dati è salita a 10 il bilancio delle vittime di un attacco missilistico Russo su un condominio Tra le vittime c’è un bambino l’ho fermato su Facebook l’ufficio statale per i servizi di emergenza della regione di saporita le forze russe hanno bombardato questa mattina ha la città di nikopol attacco non ha provocato feriti o vittime ma un’impresa e quattro abitazioni sono state danneggiate Mentre una linea elettrica è stata interrotta Cambiamo argomento ad una settimana dal ... Leggi su romadailynews (Di sabato 4 marzo 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione nel studio Giuliano Ferrigno Ester in apertura esplosioni sono state udite oggi nella città di zaporizhia dell’Ucraina meridionale mentre un allarme antiaereo è scattato nell’omonima regione così come in altre zone del paese secondo i media locali Inoltre le forniture di corrente elettrica sono stati interrotti In alcune zone della città i dati è salita a 10 il bilancio delle vittime di un attacco missilistico Russo su un condominio Tra le vittime c’è un bambino l’ho fermato su Facebook l’ufficio statale per i servizi di emergenza della regione di saporita le forze russe hanno bombardato questa mattina ha la città di nikopol attacco non ha provocato feriti o vittime ma un’impresa e quattro abitazioni sono state danneggiate Mentre una linea elettrica è stata interrotta Cambiamo argomento ad una settimana dal ...

