Ultime Notizie Roma del 04-03-2023 ore 15:10 (Di sabato 4 marzo 2023) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione sabato 4 marzo microfono Giuliano Ferrigno sono molto soddisfatta del bilancio di questa missione entrambi bilaterali Sono andati molto bene sinceramente anche oltre le mie aspettative così la premier Giorgia Meloni in un punto stampa ad Abu Dhabi Al termine della visita che ho visto l'India come prima tappa mi pare che ci sia ampia disponibilità da parte dello sceicco Bin Said di dare una mano nella piena volontà di recuperare un rapporto di amicizia per gli interessi nazionali dell'Italia in questo viaggio aggiunto abbiamo trovato i rapporti bilaterali e credo che con l'India ci sia un rapporto particolarmente importante la guida del G20 può giocare un ruolo molto importante e diplomazia nelle crisi internazionali in atto e agli Emirati Arabi e gli dedica un saggio delle sue dichiarazioni con loro ha detto ...

