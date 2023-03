Ultime Notizie Roma del 04-03-2023 ore 12:10 (Di sabato 4 marzo 2023) Romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto da Francesco Vitale salgono a 69 le Ultime ufficiali del naufragio nella notte per 25-26 febbraio a quasi una settimana dalla tragedia il 4 marzo i soccorritori hanno rinvenuto il corpo di un bambino di cui non si conosce ancora nelle tane d’identità il cadavere del piccolo sarà stato al Palasport di Crotone per il riconoscimento sono ancora una decina i morti senza nome mentre ti continuano a cercare i dispersi intanto resta alta la polemica per i mancati i soccorsi al barcone di migranti che poi si è rovesciato anche la spiaggia di Cutro in provincia di Crotone il governo dipende la guardia costiera la procura vuole sentire superstiti per ricostruire quanto successo e avanzerà la richiesta di incidente probatorio la scrittrice Elena Stancanelli Lancia esortazione di studenti di presentarsi lunedì ... Leggi su romadailynews (Di sabato 4 marzo 2023)dailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto da Francesco Vitale salgono a 69 leufficiali del naufragio nella notte per 25-26 febbraio a quasi una settimana dalla tragedia il 4 marzo i soccorritori hanno rinvenuto il corpo di un bambino di cui non si conosce ancora nelle tane d’identità il cadavere del piccolo sarà stato al Palasport di Crotone per il riconoscimento sono ancora una decina i morti senza nome mentre ti continuano a cercare i dispersi intanto resta alta la polemica per i mancati i soccorsi al barcone di migranti che poi si è rovesciato anche la spiaggia di Cutro in provincia di Crotone il governo dipende la guardia costiera la procura vuole sentire superstiti per ricostruire quanto successo e avanzerà la richiesta di incidente probatorio la scrittrice Elena Stancanelli Lancia esortazione di studenti di presentarsi lunedì ...

