Ultime Notizie Roma del 04-03-2023 ore 11:10 (Di sabato 4 marzo 2023) Romadailynews radiogiornale ancora Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il rinvio del voto alla riunione degli ambasciatori lo fai su regolamento che prevede lo stop dal 2035 le auto nuove diesel e benzina in un successo italiano lo ferma sui social premier Giorgia Meloni precisando che la posizione del Governo è chiara una transizione sostenibile ed equa deve essere pianificate condotta con attenzione per evitare ripercussioni negative sotto l’aspetto produttivo e occupazionale la decisione di tornare sulla questione A tempo debito va esattamente nella direzione di neutralità tecnologica da noi indicata un risultato reso possibile dal lungo lavoro svolto da Giancarlo Giorgetti Ministro dell’Economia e delle Finanze nel ottobre 2021 Giorgetti solleva dubbi sul Pitbull fiftyfive un mese dopo al Summit cop26 il ministro non firma la ... Leggi su romadailynews (Di sabato 4 marzo 2023)dailynews radiogiornale ancora Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il rinvio del voto alla riunione degli ambasciatori lo fai su regolamento che prevede lo stop dal 2035 le auto nuove diesel e benzina in un successo italiano lo ferma sui social premier Giorgia Meloni precisando che la posizione del Governo è chiara una transizione sostenibile ed equa deve essere pianificate condotta con attenzione per evitare ripercussioni negative sotto l’aspetto produttivo e occupazionale la decisione di tornare sulla questione A tempo debito va esattamente nella direzione di neutralità tecnologica da noi indicata un risultato reso possibile dal lungo lavoro svolto da Giancarlo Giorgetti Ministro dell’Economia e delle Finanze nel ottobre 2021 Giorgetti solleva dubbi sul Pitbull fiftyfive un mese dopo al Summit cop26 il ministro non firma la ...

