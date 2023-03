Ultime Notizie Roma del 04-03-2023 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 4 marzo 2023)dailynews radiogiornale sabato 4 marzo Buongiorno da Francesco Vitale appuntamento con l’informazione l’agenzia ANSA divulgato alcuni estratti della consulenza prestata dal microbiologo Andrea crisanti alla Procura di Bergamo nell’ambito dell’inchiesta sulla gestione del covid Invalsi in particolare sulla mancata istituzione della zona rossa per cui 3D megalitici sono l’ex premier Conte l’ex ministro speranza e i suoi tecnici oltre al governatore della Lombardia Attilio Fontana e Alex assessore Lombardo alla sanità Giulio gallera Conte frena sulla zona rossa per i suoi costi sociali ed economici la ragione per la quale azioni più tempestive più restrittive Non sono state prese la fornisce presidente Conte Quando nella riunione del 2 marzo 2020 affermò che la zona rossa va utilizzata con parsimonia perché è un costo sociale politico ed economico molto elevato ...