Ultime Notizie – Ragusa | donna uccisa a coltellate | fermato il cognato

Una donna di 52 anni, Costantina Dell'Albani, è stata uccisa questa notte a Giarratana, nel Ragusano. La donna si trovava nella casa dell'anziana madre, che accudiva. La vittima è stata colpita con diverse coltellate dal cognato Mariano Barresi, 66 anni, arrestato dai carabinieri. Ancora da chiarire il movente dell'omicidio. Dell'Albani era sposata con un brigadiere dei carabinieri. Le indagini sono coordinate dalla procura di Ragusa.

