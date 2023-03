Ultime Notizie – Pd, il New York Times su Schlein. “La donna che ha scosso la politica italiana” (Di sabato 4 marzo 2023) “E’ difficile incarnare il cambiamento in Italia più di Elly Schlein”. Così il New York Times in un ritratto dedicato alla neo segretaria Pd. Il quotidiano statunitense ‘presenta’ così Schlein: “La donna che scuote la politica italiana (no, non il nuovo presidente del Consiglio). Figlia di genitori italiani ed ebrei americani, Elly Schlein vuole rilanciare l’opposizione di centrosinistra a Giorgia Meloni, se solo il suo partito riuscirà a sopravvivere”. “Lo scorso fine settimana la signora Schlein, 37 anni, si è fatta strada al centro del dibattito sul futuro della sinistra europea quando ha sbalordito l’establishment liberale e scosso il panorama politico italiano vincendo le elezioni primarie per diventare la ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 4 marzo 2023) “E’ difficile incarnare il cambiamento in Italia più di Elly”. Così il Newin un ritratto dedicato alla neo segretaria Pd. Il quotidiano statunitense ‘presenta’ così: “Lache scuote la(no, non il nuovo presidente del Consiglio). Figlia di genitori italiani ed ebrei americani, Ellyvuole rilanciare l’opposizione di centrosinistra a Giorgia Meloni, se solo il suo partito riuscirà a sopravvivere”. “Lo scorso fine settimana la signora, 37 anni, si è fatta strada al centro del dibattito sul futuro della sinistra europea quando ha sbalordito l’establishment liberale eil panorama politico italiano vincendo le elezioni primarie per diventare la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : “Io come #DeBruyne. E ai quarti il Milan”: l’onnipotenza di #Calhanoglu #ACMilan #Milan #SempreMilan - VCS_VaticanNews : ???? | Vatican News in italiano: ULTIME NOTIZIE! Pochi istanti fa il Santo Padre ha annunciato che Sua Santità il P… - CorriereCitta : Cinghiali a Roma, per l’abbattimento c’è l’ok del TAR: respinto il ricorso degli animalisti - FPredestinato : RT @tuttosport: Brutte notizie per la #AsRoma di #Mourinho, che rischia di perdere un pezzo importante in vista del big match contro la Juv… - CorriereCitta : Denise Pipitone, negativo il test del Dna sulla ragazza bosniaca: non è lei -