Ultime Notizie – Naufragio Crotone | trovato corpo di un bimbo | vittime sono 69

(Di sabato 4 marzo 2023) Salgono a 69 leufficiali deldi domenica al largo delle coste di. I soccorritori hanno infatti riildi un bambino, di cui non si conosce ancora né l’età né l’identità. Il cadavere del piccolo sarà portato più tardi al Palasport diper il riconoscimento.ancora una decina i corpi dellesenza identità. Le ricerche dei dispersi deldi domenica, coordinate dalla Direzione Marittima di Reggio Calabria, proseguiranno “ad oltranza per tutto il fine settimana con mezzi aerei, navali, nucleo di sommozzatori e con il personale di presidio a terra della Guardia Costiera, Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e Protezione Civile regionale”. Lo fa sapere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Roma resti umani alla Bufalotta, il medico legale: “Sono qui da mesi” - TuttoASRoma : Dybala ritrova l’amico Pogba e il club che gli deve 3 milioni - TuttoASRoma : Smalling di nuovo titolare - TuttoASRoma : Truffa sui biglietti dell’Olimpico: 3 arresti - sulsitodisimone : RT @meteoredit: Le previsioni del tempo per oggi, sabato 4 marzo 2023. ??? Ultime previsioni: -

'La sicurezza stradale non è un problema solo dei familiari delle vittime ma riguarda tutti'. Da tempo, don Piero Milani , parroco della Chiesa di Santa Maria di Piedigrotta, è sceso in campo nella ...Vincoli sui siti storici della città. In previsione dell'incontro di martedì voluto dal ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano si lavora sulla traccia che potrebbe portare al varo di una normativa ...... soprattutto dopo che nelletre partite la squadra non è riuscita a vincere, e preparare la ... Leggi i commenti News as roma: tutte le4 marzo 2023

Start. Le notizie da sapere per iniziare la giornata Today.it

Il melanoma è un tumore che deriva dalla trasformazione cancerosa dei melanociti, ovvero alcune cellule che formano la pelle. Purtroppo i dati in merito non sono incoraggianti. Nell'ultimo decennio le ...Due inquilini litigano con la padrona di casa per luce e gas, interviene il figlio e accoltella uno dei due, che muore poche ore dopo in ospedale. È successo a Mortara, in provincia di Pavia. I ...