Ultime Notizie – Migranti | Meloni | “Non siamo stati avvertiti su rischio naufragio”

(Di sabato 4 marzo 2023) “Non è arrivata alle nostre autorità nessuna comunicazione di emergenza da Frontex. Noi nondel fatto che questa imbarcazione rischiava il. La rotta non è coperta dalle organizzazioni non governative e quindi nulla con questa vicenda hanno a che fare i provvedimenti del governo sulle Ong”, spiega ai cronisti la premier Giorgia, rispondendo ad Abu Dhabi a una domanda sulla tragedia deia Cutro. “Mi chiedo – ha continuato– se in questa nazione ci sia davvero qualcuno che in coscienza ritiene che il governo volutamente abbia fatto morire oltre 60 persone tra cui bambini. Vi chiedo, guardandovi negli occhi, se qualcuno di voi pensa che il governo italiano potesse salvare 60 persone tra cui un bambino di circa 3 anni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... meteoredit : Le masse d'aria più fredde resteranno lontane dall'Italia nei prossimi giorni. ??? Ultime previsioni:… - PianetaMilan : Il giorno di #FiorentinaMilan. Le notizie più importanti di oggi - CorriereCitta : Roma, lo fermano per spaccio, gli trovano una fortuna: 50 mila euro nascosti nell’intercapedine della finestra - Antonel45sck : RT @BuompaneLuigia: Dopo le ultime notizie forse in questo ultimo mese vedremmo il vero reality ?????? #GFVIP #donnalisi #drojette #fiorde - BuompaneLuigia : Dopo le ultime notizie forse in questo ultimo mese vedremmo il vero reality ?????? #GFVIP #donnalisi #drojette #fiorde -

L'esercito afferma intanto che nelle24 ore ha respinto numerosi attacchi nella città, riporta ancora la Bbc. "Il loro unico obiettivo è uccidere le persone e commettere il genocidio del ...Due esplosioni sono state udite nella città di Zaporizhzhia, nell'Ucraina meridionale, mentre un allarme antiaereo è scattato in metà delle regioni del Paese. La presidente dell'Eurocamera, giunta a ...È necessario, per evitare altri morti, aprire corridoi umanitari e una proposta di legge che riveda il diritto d'asilo, ridiscutendo il sistema di accoglienza. Stamattina davanti alla prefettura di ...

Start. Le notizie da sapere per iniziare la giornata Today.it

Viz.ai, the leader in AI-powered disease detection and care coordination, today announced it will use its Viz TM RECRUIT platform to optimize patient enrollment for the NIH-funded 1 Pulmonary Embolism ...Alonso ha fatto segnare il miglior tempo di sessione in 1:32.340 negli ultimi minuti disponibili. Già in precedenza, però, l’asturiano si era preso la prestazione più veloce del gruppo, dimostrando ...