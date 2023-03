Ultime Notizie – Manifestazione oggi a Firenze, 20mila in corteo (Di sabato 4 marzo 2023) In 20mila hanno preso parte a Firenze alla Manifestazione nazionale dei sindacati della scuola secondo una prima stima degli organizzatori. Al momento della partenza in piazza Santissima Annunziata secondo un primo calcolo delle forze dell’ordine le presenze erano almeno 10mila. In migliaia si sono uniti durante il percorso. Il corteo si è dipanato per oltre un’ora e mezzo nelle strade del centro storico. Per il comizio finale piazza Santa Croce è stracolma. Alla Manifestazione sindacale di Firenze c’è stata la prima stretta di mano tra Dario Nardella e Elly Schlein. “Questa Manifestazione è la più bella risposta che si può dare a chi pensa e pratica atti squadristi e di violenza, a chi vuole tornare indietro” ha detto Maurizio Landini, segretario generale della ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 4 marzo 2023) Inhanno preso parte aallanazionale dei sindacati della scuola secondo una prima stima degli organizzatori. Al momento della partenza in piazza Santissima Annunziata secondo un primo calcolo delle forze dell’ordine le presenze erano almeno 10mila. In migliaia si sono uniti durante il percorso. Ilsi è dipanato per oltre un’ora e mezzo nelle strade del centro storico. Per il comizio finale piazza Santa Croce è stracolma. Allasindacale dic’è stata la prima stretta di mano tra Dario Nardella e Elly Schlein. “Questaè la più bella risposta che si può dare a chi pensa e pratica atti squadristi e di violenza, a chi vuole tornare indietro” ha detto Maurizio Landini, segretario generale della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FPredestinato : RT @tuttosport: Brutte notizie per la #AsRoma di #Mourinho, che rischia di perdere un pezzo importante in vista del big match contro la Juv… - CorriereCitta : Denise Pipitone, negativo il test del Dna sulla ragazza bosniaca: non è lei - infoitinterno : Cessione del credito e Superbonus: ultime notizie su sblocco, scadenze, percentuali e DL 11/2023 - Velox05625990 : Ucraina ultime notizie. Ucraina, Kiev: Bakhmut ancora nelle nostre mani. Esplosioni nella città di Zaporizhzhia - I… - IlMattinoFoggia : Ancora uno stop per i ricoveri all’ospedale di #Termoli , in #Molise : mancano gli anestesisti rianimatori -