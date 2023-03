Ultime Notizie – La disperazione di Alauddin: “Aiutateci per rimpatrio salme” (Di sabato 4 marzo 2023) (dall’inviata Elvira Terranova) – Gira con tre fogli in mano, i certificati di morte cdel consolato afghano che contengono i nomi della zia, Munika, e delle due cuginette, di 12 e 8 anni, Maewa e Hadija. Ma Alauddin Mohibzada, un ragazzo afghano di 23 anni, arrivato lunedì dalla Germania a Crotone per il riconoscimento delle salme, dopo 25 ore di macchina, non sa dove andare, a chi chiedere, per potere rimpatriare le salme dei congiunti in Afghanistan. Un altro figlio della zia, di appena 5 anni, Tajib, risulta ancora disperso. Gli unici superstiti del naufragio di domenica della famiglia di Alauddin sono lo zio Wahid, il marito di Munika e il figlio di 14 anni, Mustafa. Ancora sotto choc, al Cara di Capo Rizzuto. Alauddin partecipa alla manifestazione in corso davanti alla Prefettura di Crotone, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 4 marzo 2023) (dall’inviata Elvira Terranova) – Gira con tre fogli in mano, i certificati di morte cdel consolato afghano che contengono i nomi della zia, Munika, e delle due cuginette, di 12 e 8 anni, Maewa e Hadija. MaMohibzada, un ragazzo afghano di 23 anni, arrivato lunedì dalla Germania a Crotone per il riconoscimento delle, dopo 25 ore di macchina, non sa dove andare, a chi chiedere, per potere rimpatriare ledei congiunti in Afghanistan. Un altro figlio della zia, di appena 5 anni, Tajib, risulta ancora disperso. Gli unici superstiti del naufragio di domenica della famiglia disono lo zio Wahid, il marito di Munika e il figlio di 14 anni, Mustafa. Ancora sotto choc, al Cara di Capo Rizzuto.partecipa alla manifestazione in corso davanti alla Prefettura di Crotone, ...

