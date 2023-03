Ultime Notizie – Inchiesta covid Bergamo, Conte: “Mai avuta bozza zona rossa Val Seriana” (Di sabato 4 marzo 2023) “Il fatto che il 5 marzo 2020 la bozza fosse già sottoscritta dal ministro Speranza mi è stato riferito, successivamente, credo dai miei collaboratori” “Il documento firmato non è mai stato nelle mie mani”. E’ quanto dichiara l’ex premier Giuseppe Conte, sentito a Roma, il 12 giugno 2020, dai magistrati della procura di Bergamo che hanno condotto l’Inchiesta sulla prima fase della pandemia e sulla mancata zona rossa nei comuni della Val Seriana. “Il fatto che il 5 marzo 2020 la bozza fosse già sottoscritta dal ministro Speranza mi è stato riferito, successivamente, credo dai miei collaboratori”. Nel verbale, allegato agli atti di chiusura dell’Inchiesta in cui Conte risulta indagato per epidemia colposa, si cerca ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 4 marzo 2023) “Il fatto che il 5 marzo 2020 lafosse già sottoscritta dal ministro Speranza mi è stato riferito, successivamente, credo dai miei collaboratori” “Il documento firmato non è mai stato nelle mie mani”. E’ quanto dichiara l’ex premier Giuseppe, sentito a Roma, il 12 giugno 2020, dai magistrati della procura diche hanno condotto l’sulla prima fase della pandemia e sulla mancatanei comuni della Val. “Il fatto che il 5 marzo 2020 lafosse già sottoscritta dal ministro Speranza mi è stato riferito, successivamente, credo dai miei collaboratori”. Nel verbale, allegato agli atti di chiusura dell’in cuirisulta indagato per epidemia colposa, si cerca ...

