Ultime Notizie – Inchiesta covid | atti procura Bergamo | “Governo fu inefficiente”

"Dalla documentazione esaminata emerge che la macchina organizzativa del ministero della Salute ha mostrato carenze, ritardi e inefficienze". Sono le conclusioni contenute negli atti della procura di Bergamo che ha ricostruito, in un'indagine durata circa 3 anni, le prime fasi della diffusione della pandemia. Tra gli indagati compare anche l'ex ministro della Salute Roberto Speranza. "Solo dopo il 20 febbraio 2020 è iniziato un frenetico e caotico tentativo di organizzare il sistema di risposta. Prima di quella data, poco o nulla è stato fatto, ad ogni livello, anche in ragione della frammentazione delle responsabilità e della poca chiarezza della linea di comando", si legge nelle quasi 2500 pagine di indagine. Del resto, il Ministero, prima del 21 febbraio 2020 non risulta aver adottato una efficiente politica preventiva, ...

