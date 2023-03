Ultime Notizie – Imprese, donne frenate da burocrazia (56%) e paura di fallire (35%) (Di sabato 4 marzo 2023) La burocrazia e la paura di fallire frenano l’imprenditoria femminile per questo serve un cambio di mindset supportato dalla tecnologia. Secondo l’Osservatorio Women in Business di SumUp a frenare le imprenditrici italiane è soprattutto la burocrazia (56,4%) ma anche la paura di fallire (35%) è un tema. Insomma, in termini di parità di genere in campo imprenditoriale, l’Italia si conferma ancora un passo indietro rispetto agli altri Paesi europei: secondo i dati ufficiali di Unioncamere a fine settembre 2022 le aziende femminili erano infatti più di 1 milione 342 mila, rappresentando il 22,18% dell’imprenditoria italiana, mentre negli altri paesi dell’Ue la percentuale media è intorno al 32%. L’Osservatorio Women in Business condotto dalla fintech SumUp conferma così uno scenario ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 4 marzo 2023) Lae ladifrenano l’imprenditoria femminile per questo serve un cambio di mindset supportato dalla tecnologia. Secondo l’Osservatorio Women in Business di SumUp a frenare le imprenditrici italiane è soprattutto la(56,4%) ma anche ladi(35%) è un tema. Insomma, in termini di parità di genere in campo imprenditoriale, l’Italia si conferma ancora un passo indietro rispetto agli altri Paesi europei: secondo i dati ufficiali di Unioncamere a fine settembre 2022 le aziende femminili erano infatti più di 1 milione 342 mila, rappresentando il 22,18% dell’imprenditoria italiana, mentre negli altri paesi dell’Ue la percentuale media è intorno al 32%. L’Osservatorio Women in Business condotto dalla fintech SumUp conferma così uno scenario ...

