Ultime Notizie – F1 Gp Bahrain, Verstappen con Red Bull conquista prima pole Mondiale 2023 (Di sabato 4 marzo 2023) Max Verstappen conquista la pole position del Gp del Bahrain, primo appuntamento del Mondiale 2023 di Formula 1. Il pilota olandese della Red Bull, campione del mondo nelle Ultime 2 stagioni, centra la 21esima pole della carriera con un giro in 1’29”708. Domani, sarà affiancato in prima fila dal compagno di squadra, il messicano Sergio Perez (1’29”846). In seconda fila le Ferrari del monegasco Charles Leclerc (1’30”000) e dello spagnolo Carlos Sainz (1’30”154) che scatteranno in terza e quarta posizione. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 4 marzo 2023) Maxlaposition del Gp del, primo appuntamento deldi Formula 1. Il pilota olandese della Red, campione del mondo nelle2 stagioni, centra la 21esimadella carriera con un giro in 1’29”708. Domani, sarà affiancato infila dal compagno di squadra, il messicano Sergio Perez (1’29”846). In seconda fila le Ferrari del monegasco Charles Leclerc (1’30”000) e dello spagnolo Carlos Sainz (1’30”154) che scatteranno in terza e quarta posizione. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RedazioneDedalo : Roma - Polizia in scuola: Giannelli, 'Non è accettabile, non c'erano reati in corso' - RedazioneDedalo : Enna – Assemblea studenti, Greco “ho chiesto al Ministro di essere convocato” - PianetaMilan : “Io come #DeBruyne. E ai quarti il Milan”: l’onnipotenza di #Calhanoglu #ACMilan #Milan #SempreMilan - VCS_VaticanNews : ???? | Vatican News in italiano: ULTIME NOTIZIE! Pochi istanti fa il Santo Padre ha annunciato che Sua Santità il P… - CorriereCitta : Cinghiali a Roma, per l’abbattimento c’è l’ok del TAR: respinto il ricorso degli animalisti -