Ultime Notizie – Europei atletica 2023, chi è Samuele Ceccarelli: il re dei 60 metri (Di sabato 4 marzo 2023) Samuele Ceccarelli, 23 anni, è il campione d'Europa dei 60 metri indoor. Lo sprinter toscano batte ancora Marcell Jacobs, che a Istanbul deve accontentarsi dell'argento, e diventa un (altro) re della velocità azzurra. Il velocista di Massa trionfa in finale in 6"48, precedendo Jacobs (6"50) di 2 centesimi. Ceccarelli si conferma dopo il successo recente agli Assoluti indoor di Ancona: 2 settimane ha corso in 6"54, battendo il campione olimpico dei 100 metri per un solo centesimo. Ceccarelli, che ha iniziato atletica a 16 anni e dice di essersi appassionato con le gare studentesche, è esploso nell'atletica dopo aver praticato il karate dall'età di sette anni. "Vivo a Massa e studio Giurisprudenza a Pisa (è iscritto al quinto anno, ndr). Ho iniziato ...

