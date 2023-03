Ultime Notizie – Colombia, liberati i 79 poliziotti presi in ostaggio in proteste (Di sabato 4 marzo 2023) Sono stati liberati i 79 agenti di polizia e i lavoratori del giacimento petrolifero presi in ostaggio durante le proteste di giovedì scorso nella provincia meridionale di Caquetá, in Colombia. Lo ha reso noto il presidente Colombiano Gustavo Petro. Le violenze erano scoppiate dopo che i residenti avevano bloccato il complesso di una compagnia di esplorazione petrolifera, chiedendo il suo aiuto per costruire strade nella zona. Il leader Colombiano Petro aveva chiesto la liberazione incondizionata dei 79 ufficiali e dei nove dipendenti di Emerald Energy, mentre un agente di polizia e un civile erano già stati uccisi durante i disordini. Annunciando il rilascio degli ostaggi, che sono stati ripresi in un video seduti sul pavimento di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 4 marzo 2023) Sono statii 79 agenti di polizia e i lavoratori del giacimento petroliferoindurante ledi giovedì scorso nella provincia meridionale di Caquetá, in. Lo ha reso noto ildenteno Gustavo Petro. Le violenze erano scoppiate dopo che i residenti avevano bloccato il complesso di una compagnia di esplorazione petrolifera, chiedendo il suo aiuto per costruire strade nella zona. Il leaderno Petro aveva chiesto la liberazione incondizionata dei 79 ufficiali e dei nove dipendenti di Emerald Energy, mentre un agente di polizia e un civile erano già stati uccisi durante i disordini. Annunciando il rilascio degli ostaggi, che sono stati riin un video seduti sul pavimento di ...

