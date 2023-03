Ultime Notizie – Alfredo Cospito, il medico: “Ha perso un altro chilo” (Di sabato 4 marzo 2023) “Oggi Alfredo Cospito l’ho visto molto stanco e affaticato”. Lo riferisce il medico che questa mattina ha visitato l’anarchico, detenuto nel carcere di Opera al difensore Flavio Rossi Albertini. “Sta assumendo, acqua, the, zucchero e sale, non sta prendendo più integratori col potassio e non prende vitamine. Ha perso un altro chilo, quindi ora pesa 70 chili, e l’atrofia muscolare è marcatissima”. Il fatto che Cospito abbia ripreso a prendere un po’ di zucchero però “rende un po’ meno drammatica la situazione” aggiunge il medico. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 4 marzo 2023) “Oggil’ho visto molto stanco e affaticato”. Lo riferisce ilche questa mattina ha visitato l’anarchico, detenuto nel carcere di Opera al difensore Flavio Rossi Albertini. “Sta assumendo, acqua, the, zucchero e sale, non sta prendendo più integratori col potassio e non prende vitamine. Haun, quindi ora pesa 70 chili, e l’atrofia muscolare è marcatissima”. Il fatto cheabbia ripreso a prendere un po’ di zucchero però “rende un po’ meno drammatica la situazione” aggiunge il. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Antonel45sck : RT @BuompaneLuigia: Dopo le ultime notizie forse in questo ultimo mese vedremmo il vero reality ?????? #GFVIP #donnalisi #drojette #fiorde - BuompaneLuigia : Dopo le ultime notizie forse in questo ultimo mese vedremmo il vero reality ?????? #GFVIP #donnalisi #drojette #fiorde - glncipriani : @FLOTUS @FLOTUS Più Sani Più Bellihttps://www.piusanipiubelli.it ll magazine online dedicato al mondo della salute… - TuttoASRoma : MOURINHO Sospesa la squalifica: sarà in panchina contro la Juve - RotaruCris : RT @romatoday: Denise Pipitone, prelevato il dna a una giovane rom della periferia nord est -