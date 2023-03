Ulissi | ' ' Il nostro capitano è Wellens' '

(Di sabato 4 marzo 2023) Diego(UAE Emirates) dal via della Strade Bianche: \''Vincere aiuta a vincere, ilsarà\''

Diego(UAE Emirates) dal via della Strade Bianche: \''Vincere aiuta a vincere, ilcapitano sarà Wellens\''Con lui anche Diego, che corre quasi in casa (è toscano ma di Cecina) e il belga Tim ... l'altra è ilTrofeo Binda. Le italiane hanno fatto benissimo in questa prima parte di stagione ma ...... il numero 1 dell'ecuadoriano Carapaz , già vincitore nel 2019, al numero 31 delVincenzo ... mentre tra i 'cacciatori di tappe' segnatevi i numeri: 218 di Diego, il 21 di Mathieu Van der ...