UFFICIALE – Tre arresti e numerosi Daspo per i tifosi di Napoli e Lazio dopo i fatti di ieri sera | i dettagli!

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 4 marzo 2023) La Questura di, attraverso gli agenti del Commissariato San Paolo, ha sanzionato con diverse misure una serie didiper gli avvenimenti di, culminati con il vergognoso lancio di petardi dal settore ospiti che hanno ferito un giovane tifoso azzurro. Di seguito le misure preposte, come evidenziato dalla nostra redazione: Gli agenti del Commissariato San Paolo, durante i servizi di filtraggio per l’accesso allo stadio, hanno sanzionato 18 persone per vione del regolamento d’uso dell’impianto sportivo poiché trovate in possesso di sostanza stupefacente; queste ultime sono state altresì sanzionate amministrativamente. Sono state inoltre denunciate 8 persone, tra i 17 e i 43 anni, di cui 5 per scavalcamento dal settore ...