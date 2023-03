Ufc 285, Jon Jones – Cyril Gane stanotte in tv: programma, orario e streaming (Di sabato 4 marzo 2023) Jon Jones contro Cyril Gane. Una sfida attesissima, che sancisce il ritorno in Ufc del 35enne statunitense, atleta discusso, ma considerato all’unanimità una delle leggende delle Mma mondiali. Ufc 285 inizierà alle 04:00 (orario italiano) del mattino di domenica 5 marzo, mentre il main event tra Jon Jones e Cyril Gane dovrebbe avere luogo intorno alle 06:00. Jon Jones non combatte da tre anni per via di una positività ad una sostanza proibita e al primo match combatte subito per il titolo dei pesi massimi, lasciato vacante da Francis Ngannou, fresco di rescissione contrattuale con la UFC. Come al solito la main card potrà essere seguita sulla piattaforma Dazn, con telecronaca di Alex Dandi e commento tecnico di Alessio Di Chirico. Per quanto riguarda ... Leggi su sportface (Di sabato 4 marzo 2023) Joncontro. Una sfida attesissima, che sancisce il ritorno in Ufc del 35enne statunitense, atleta discusso, ma considerato all’unanimità una delle leggende delle Mma mondiali. Ufc 285 inizierà alle 04:00 (italiano) del mattino di domenica 5 marzo, mentre il main event tra Jondovrebbe avere luogo intorno alle 06:00. Jonnon combatte da tre anni per via di una positività ad una sostanza proibita e al primo match combatte subito per il titolo dei pesi massimi, lasciato vacante da Francis Ngannou, fresco di rescissione contrattuale con la UFC. Come al solito la main card potrà essere seguita sulla piattaforma Dazn, con telecronaca di Alex Dandi e commento tecnico di Alessio Di Chirico. Per quanto riguarda ...

