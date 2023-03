(Di sabato 4 marzo 2023) Le parole di Andreadopo il pareggio dell’: «Questa è la squadra che mi piace. I ragazzi lo sanno» Il tecnico dell’, Andrea, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio con l’Atalanta. Di seguito le sue parole. PAREGGIO – «Venire a giocare a Bergamo è sempre una partita difficile. L’Atalanta è forte, gioca un calcio bellissimo e veloce con giocatori di grande qualità. La squadra ha meritato questo pareggio. Nel primo tempo abbiamo avuto situazioni importanti per andare avanti e ci siamo difesi con ordine. L’Atalanta ha una forza in chi subentra che ti mette in difficoltà. Della squadra mi è piaciuta la voglia di nongol. Per l’nongol a Bergamo è un...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : Udinese, Sottil: «Non prendere gol un risultato importante» - LeBombeDiVlad : ???? #Udinese, #Sottil soddisfatto dopo il pari contro l’ #Atalanta di #Gasperini ?? Le dichiarazioni nel postpartit… - MaxBraz1 : RT @DAZN_IT: 'Questa è l'#Udinese che mi piace, pareggio meritato'??? #Sottil commenta lo 0-0 con l'#Atalanta #DAZN - sportli26181512 : Sottil: 'L'Udinese mi è piaciuta, ci siamo difesi con ordine' - tuttoatalanta : Udinese, Sottil: 'Gara difficile, ma abbiamo meritato un punto' -

Punto prezioso per l'di, che però continua a non trovare più i tre punti che mancano da ben sei partite (4 pari e due sconfitte). Soprattutto nel primo tempo, i friulani hanno avuto le ...Dopo il pareggio per 0 - 0 arrivato sul campo dell'Atalanta, il tecnico dell'Andreaha commentato il match. Ecco le sue parole: 'Bergamo è sempre un campo difficile. L'Atalanta è forte, gioca un calcio bellissimo e veloce con giocatori di grande qualità. La ...Commenta per primo Aveva chiesto una risposta forte ai suoi dopo lo Spezia , e la squadra ha risposto presente. E così Andrea, tecnico dell', non può che essere contento dopo il pari in casa dell'Atalanta (0 - 0 il finale): 'L'Atalanta è una squadra forte, noi abbiamo meritato il pareggio. E nel primo tempo ...

LIVE TMW - Udinese, Sottil: "Gara difficile, ma abbiamo meritato un punto" TUTTO mercato WEB

Il tecnico piemontese ha analizzato il pareggio per 0-0 contro la compagine lombarda guidata da Gasperini. Ecco le sue dichiarazioni a Dazn ...E’ uno 0-0 che scontenta sia Atalanta che Udinese quello maturato al Gewiss Stadium nella gara delle 18.30 di oggi, sabato 4 marzo. Il match di Bergamo, valido per la 25ma giornata di Serie A, lascia ...