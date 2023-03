(Di sabato 4 marzo 2023) "Avevamo il problema di gestire situazioni importanti e oggi invece abbiamo portato via un punto da Bergamo: anche in unouno ce la siamo cavata bene". Andreaè soddisfatto dello 0 - 0 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... glooit : Udinese: Sottil, decisivi uno contro uno e difesa ok leggi su Gloo - CalcioNews24 : Udinese, Sottil: «Non prendere gol un risultato importante» - LeBombeDiVlad : ???? #Udinese, #Sottil soddisfatto dopo il pari contro l’ #Atalanta di #Gasperini ?? Le dichiarazioni nel postpartit… - MaxBraz1 : RT @DAZN_IT: 'Questa è l'#Udinese che mi piace, pareggio meritato'??? #Sottil commenta lo 0-0 con l'#Atalanta #DAZN - sportli26181512 : Sottil: 'L'Udinese mi è piaciuta, ci siamo difesi con ordine' -

Dopo il pareggio contro l'Atalanta, il tecnico dell'ha analizzato il match: "Venire a giocare a Bergamo è sempre difficile, sono forti, giocano un calcio bellissimo e veloce. Penso però che abbiamo meritato il pareggio, nel primo tempo ...Andreaè soddisfatto dello 0 - 0 nell'anticipo del sabato al Gewiss Stadium: "L'Atalanta ...giocatori che riescono a fare scambi rapidi andando a 200 all'ora - commenta l'allenatore dell'...Le parole di Andreadopo il pareggio dell': "Questa è la squadra che mi piace. I ragazzi lo sanno" Il tecnico dell', Andrea, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio con l'Atalanta. Di seguito le sue parole. PAREGGIO - "Venire a giocare a Bergamo è sempre una partita difficile. L'Atalanta è ..

Atalanta-Udinese | Sottil: “Questa è la squadra che voglio. Sono contento” Mondo Udinese

Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...(ANSA) - BERGAMO, 04 MAR - "Avevamo il problema di gestire situazioni importanti e oggi invece abbiamo portato via un punto da Bergamo: anche in uno contro uno ce la siamo cavata bene". Andrea Sottil ...