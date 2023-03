Udinese, Perez: «Quando non prendiamo gol siamo una squadra forte» (Di sabato 4 marzo 2023) Le parole di Nehuen Perez dopo il pareggio dell’Udinese contro l’Atalanta: «Sapevamo che è un campo molto difficile e fare un punto qua è molto buono» Il difensore dell’Udinese Nehuen Perez ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro l’Atalanta. Di seguito le sue parole. PARTITA – «É stata una battaglia in campo. Sapevamo che è un campo molto difficile e fare un punto qua è molto buono per noi». PORTA INVIOLATA – «Abbiamo anche avuto un po’ di sfortuna ma Quando non prendiamo gol siamo una squadra forte. Dobbiamo continuare così». TAGLIO IN TESTA – «Non è niente. Solo un po’ di sangue». MARCARE LOOKMAN E HOJLUND – «Sono due giocatori diversi. Lookman viene più basso, Hojlund aggredisce di più la ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 4 marzo 2023) Le parole di Nehuendopo il pareggio dell’contro l’Atalanta: «Sapevamo che è un campo molto difficile e fare un punto qua è molto buono» Il difensore dell’Nehuenha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro l’Atalanta. Di seguito le sue parole. PARTITA – «É stata una battaglia in campo. Sapevamo che è un campo molto difficile e fare un punto qua è molto buono per noi». PORTA INVIOLATA – «Abbiamo anche avuto un po’ di sfortuna manongoluna. Dobbiamo continuare così». TAGLIO IN TESTA – «Non è niente. Solo un po’ di sangue». MARCARE LOOKMAN E HOJLUND – «Sono due giocatori diversi. Lookman viene più basso, Hojlund aggredisce di più la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : Udinese, Perez: «Quando non prendiamo gol siamo una squadra forte» - Udinese_1896 : ??Perez: “Abbiamo fatto tutti una grande partita. Continuiamo così” ??#Perez: 'We all played really well. We must k… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UDINESE - Perez: 'Buon punto su un campo molto difficile, dobbiamo continuare così' - susydigennaro : RT @napolimagazine: UDINESE - Perez: 'Buon punto su un campo molto difficile, dobbiamo continuare così' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UDINESE - Perez: 'Buon punto su un campo molto difficile, dobbiamo continuare così' -