(Di sabato 4 marzo 2023) Atalanta-0-07: prende il primo tiro dopo 37 minuti, centrale. Dice di no a Lookman di piede, poi è attento su Ruggeri co...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Udinese, le pagelle di CM: Beto spreca, Silvestri miracoloso: Atalanta-Udinese 0-0 Silvestri 7: prende il primo tir… - Atalantinicom : #Atalanta - Atalanta Bergamasca Calcio - Udinese Calcio. Pagelle Adagurda... - sportface2016 : #AtalantaUdinese: le pagelle e il tabellino #SerieA - Fantacalciok : Pagelle Udinese - Spezia 2-2: highlights e voti fantacalcio - Calciodiretta24 : Pagelle Udinese - Spezia 2-2: highlights e voti fantacalcio -

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 25ª giornata di Serie A 2022/23:Atalanta -Ledei protagonisti del match tra Atalanta e, valido per la 25ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: al termine del primo tempo ATALANTA: Toloi: Beto FLOP:...Fu il primo scricchiolio di quella stagione in cui - come ricordato nelle- l'ostinazione ... Il Napoli si era già salvato controe soprattutto Chievo quando i panchinari Milik e Diawara ...(Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) Ledi Napoli - Lazio 0 - 1 a cura di Fabrizio d'Esposito e ... due pareggi (Sassuolo e Milan) e due vittorie rocambolesche in casa (Chievo e). Indi ...

Le pagelle dell'Udinese - Silvestri chiude la porta, Ebosele dà tutto ... TUTTO mercato WEB

La squadra friulana è scesa oggi in campo e sapeva che doveva fare la differenza sotto tutti i punti di vista. Ecco le pagelle dell'incontro ...Silvestri 7: prende il primo tiro dopo 37 minuti, centrale. Dice di no a Lookman di piede, poi è attento su Ruggeri con la manona. Salva i suoi su una precisa conclusione di Toloi al 90'. Bijol 6: pro ...