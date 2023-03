Udinese | Bijol | 'Non parliamo di Europa o classifica'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... susydigennaro : RT @napolimagazine: UDINESE - Bijol: 'Grande partita, una prestazione che ci dà fiducia' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UDINESE - Bijol: 'Grande partita, una prestazione che ci dà fiducia' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UDINESE - Bijol: 'Grande partita, una prestazione che ci dà fiducia' - apetrazzuolo : UDINESE - Bijol: 'Grande partita, una prestazione che ci dà fiducia' - napolimagazine : UDINESE - Bijol: 'Grande partita, una prestazione che ci dà fiducia' -

All.: Gasperini(3 - 5 - 2): Silvestri; Becao,, Perez; Ebosele (33' st Masina), Arslan (14' st Pereyra), Walace, Lovric (33' st Samardzic), Udogie; Success (20' st Thauvin), Beto. All.Indisponibili: Destro, Cambiaghi Squalificati: -(3 - 5 - 2): Silvestri; Becao, Perez,; Ehizibue, Pereyra, Walace, Lovric, Udogie; Thauvin; Beto. Ballottaggi: Thauvin 55% - Success 45%, ......che riescono a fare scambi rapidi andando a 200 all'ora - commenta l'allenatore dell'- . ... Decisiva la marcatura su Hojlund: "è cresciuto moltissimo, aveva un bell'osso duro da marcare, ...

Atalanta-Udinese, Bijol: “Una prestazione che ci dà fiducia. Grande ... Udinese Calcio

In una gara che non ha portato benefici concreti in termini di classifica a nessuna delle due squadre, dopo lo 0-0 maturato a Bergamo tra Atalanta e Udinese, nelle fila bianconere tutto il pacchetto a ...Jaka Bijol, difensore dell'Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del club: “Partita molto importante per noi, sono felice per tutta la squadra. Un buon pareggio senza prendere gol, ...