Ucraina ultime notizie Ucraina | Kiev | a Bakhmut si combatte nelle strade | soldati aiutano fuga dei residenti

Si combatte strada per strada a Bakhmut, con i russi che tentano di circondare la città. Esplosioni a Zaporizhzhia, e allarme antiaereo in metà delle regioni ucraine. A Leopoli la presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola, che auspica che i negoziati di adesione dell'Ucraina all'Ue possano iniziare già quest'anno. Dall'inizio del conflitto sono oltre 200.000 i soldati russi morti o feriti

