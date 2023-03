Ucraina ultime notizie. Nato: oltre 200mila soldati russi morti o feriti. Kiev: Bakhmut ancora nelle nostre mani. Esplosioni a Zaporizhzhia (Di sabato 4 marzo 2023) Biden e Scholz hanno ribadito il comune impegno alla «solidarietà globale con il popolo ucraino» e ad «imporre costi alla russia per la sua aggressione all’Ucraina per tutto il tempo necessario», afferma una nota diffusa dalla Casa Bianca, nel giorno in cui la battaglia su Bakhmut vede Kiev prossima al ritiro e a Zaporizhzhia si contano 10 morti per mano russa. Negli Stati Uniti, scrive il New York Times, si lavora a una road map per mettere fine alla guerra, mentre la presidente dell’Eurocamera Metsola, giunta a sorpresa in Ucraina, ribadisce che «la casa dei coraggiosi ucraini è l’Ue» Leggi su ilsole24ore (Di sabato 4 marzo 2023) Biden e Scholz hanno ribadito il comune impegno alla «solidarietà globale con il popolo ucraino» e ad «imporre costi allaa per la sua aggressione all’per tutto il tempo necessario», afferma una nota diffusa dalla Casa Bianca, nel giorno in cui la battaglia suvedeprossima al ritiro e asi contano 10per mano russa. Negli Stati Uniti, scrive il New York Times, si lavora a una road map per mettere fine alla guerra, mentre la presidente dell’Eurocamera Metsola, giunta a sorpresa in, ribadisce che «la casa dei coraggiosi ucraini è l’Ue»

