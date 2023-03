Ucraina: Schlein, supporto a Kiev non è in discussione (Di sabato 4 marzo 2023) "Non è mai stato in discussione il nostro pieno supporto al popolo ucraino ad un anno dall'invasione criminale voluta da Putin, ma credo anche che la sinistra debba continuare a perseguire un mondo di ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 4 marzo 2023) "Non è mai stato inil nostro pienoal popolo ucraino ad un anno dall'invasione criminale voluta da Putin, ma credo anche che la sinistra debba continuare a perseguire un mondo di ...

