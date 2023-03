Ucraina | Save the Children chiede a Ue impegno a lungo termine per famiglie in fuga

(Di sabato 4 marzo 2023) Kiev, 4 mar. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) -theha chiesto all'Unione Europea di prorogare la cosiddetta Direttiva sulla Protezione Temporanea (TPD) approvata esattamente un anno fa e che ha consentito ai bambini e alleindalla guerra indi entrare nell'Unione Europea. "Senza una prospettiva in vista sulla fine della guerra e con un ritorno sicuro e sostenibile impossibile per molti, l'organizzazioneanche la protezione adei bambini e delle lorooltre il 2025", ha affermato l'l'ong in una nota pubblicata in occasione del primo anniversario della Direttiva. La TPD ha dato a 4,9 milioni di persone indalla guerra, principalmente donne e bambini, la ...

Lo riferiscethe Children, l'organizzazione che lotta per migliorare la vita dei più piccoli. Per andare incontro ai giovanissimi (ma anche delle donne) provati dai bombardamenti inè ...... come quello esploso inoltre un anno fa. Per far sì che il mondo non distolga lo sguardo dal destino di tante vittime innocenti, l'organismo umanitario ha realizzato un video,the ...... non solo in, ma anche in Paesi come Afghanistan, Yemen e Siria. Guarda il cortometraggio e ... responsabile delle campagne sui conflitti e umanitarie dithe Children . "Ecco perché è così ...

Milioni di bambini sono costretti a lasciare le loro case a causa della guerra. Possiamo accogliere i bambini rifugiati, facendoli sentire a casa e dimostrando come culture diverse possano convivere a ...