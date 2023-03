Ucraina: sale a 10 il bilancio delle vittime dell'attacco su Zaporizhzhia (Di sabato 4 marzo 2023) Kiev, 4 mar. (Adnkronos) - E' salito a 10 il bilancio delle vittime dell'attacco su Zaporizhzhia. I soccorritori hanno recuperato i corpi di altre tre persone dai resti di un edificio residenziale bombardato dalle forze russe, ha riferito il servizio di emergenza ucraino regionale. Un missile russo S-300 aveva colpito l'edificio nelle prime ore di giovedì scorso. I soccorritori hanno salvato 11 persone, mentre altre 20 sono state evacuate da un edificio residenziale gravemente danneggiato. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 4 marzo 2023) Kiev, 4 mar. (Adnkronos) - E' salito a 10 ilsu. I soccorritori hanno recuperato i corpi di altre tre persone dai resti di un edificio residenziale bombardato dalle forze russe, ha riferito il servizio di emergenza ucraino regionale. Un missile russo S-300 aveva colpito l'edificio nelle prime ore di giovedì scorso. I soccorritori hanno salvato 11 persone, mentre altre 20 sono state evacuate da un edificio residenziale gravemente danneggiato.

