Ucraina-Russia, assedio Bakhmut: scontri dentro la città (Di sabato 4 marzo 2023) (Adnkronos) – Dopo settimane di resistenza Ucraina, le forze russe si stanno avvicinando sempre di più alla conquista della città di Bakhmut. Secondo l’esercito di Kiev, i combattimenti nella città del Donbass si sarebbero intensificati, con i russi che “stanno schierando le loro truppe più esperte”. Il comandante delle forze orientali, il colonnello generale Oleksandr Syrskyi, ha detto che ”gli occupanti russi hanno inviato le unità più addestrate del gruppo Wagner e altre unità regolari dell’esercito russo per catturare la città. dentro e intorno alla città si stanno svolgendo intensi combattimenti”. Syrskyi ”è stato informato sulle problematiche delle nostre unità in prima linea”. Secondo l’esercito ucraino la Russia continua a premere nella ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 4 marzo 2023) (Adnkronos) – Dopo settimane di resistenza, le forze russe si stanno avvicinando sempre di più alla conquista delladi. Secondo l’esercito di Kiev, i combattimenti nelladel Donbass si sarebbero intensificati, con i russi che “stanno schierando le loro truppe più esperte”. Il comandante delle forze orientali, il colonnello generale Oleksandr Syrskyi, ha detto che ”gli occupanti russi hanno inviato le unità più addestrate del gruppo Wagner e altre unità regolari dell’esercito russo per catturare lae intorno allasi stanno svolgendo intensi combattimenti”. Syrskyi ”è stato informato sulle problematiche delle nostre unità in prima linea”. Secondo l’esercito ucraino lacontinua a premere nella ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HSkelsen : Cina e Russia insieme hanno rifiutato di firmare una risoluzione del G20 che chieda il ritiro delle truppe di Putin… - ilpost : Le risate del pubblico quando Lavrov ha detto che la Russia è la vittima nella guerra in Ucraina - putino : Secondo NBC News, i servizi di intelligence statunitensi hanno ottenuto informazioni da fonti russe di alto livello… - World24New : Il delirio di #Zelensky: '10mila soldati russi si sono arresi'?? Per porre fine a questo massacro, basterebbe togl… - mario0549 : RT @AutogriLLocryp: Buongiornoooo ?? Questo non è proprio un meme, almeno per il momento, ma semplicemente la faccia di #Lavrov quando il… -