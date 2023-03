Ucraina: raid russi nella notte su Nikopol e Marhanets (Di sabato 4 marzo 2023) Kiev, 4 mar. (Adnkronos) - La russia ha attaccato le comunità di Nikopol e Marhanets durante la notte del 4 marzo, ha riferito su Telegram il governatore dell'oblast di Dnipropetrovsk Serhii Lysak. Non sono state segnalate vittime. nella città di Nikopol, dove vivono oltre 115.000 persone, una fabbrica è stata danneggiata dai bombardamenti, oltre a quattro residenze private, magazzini e linee elettriche. Un edificio ha preso fuoco a causa dell'attacco. I primi soccorritori sono già all'opera, secondo il governatore. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 4 marzo 2023) Kiev, 4 mar. (Adnkronos) - Laa ha attaccato le comunità didurante ladel 4 marzo, ha riferito su Telegram il governatore dell'oblast di Dnipropetrovsk Serhii Lysak. Non sono state segnalate vittime.città di, dove vivono oltre 115.000 persone, una fabbrica è stata danneggiata dai bombardamenti, oltre a quattro residenze private, magazzini e linee elettriche. Un edificio ha preso fuoco a causa dell'attacco. I primi soccorritori sono già all'opera, secondo il governatore.

