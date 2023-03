Ucraina: quasi 11 mila profughi entrati in Ungheria in 24 ore (Di sabato 4 marzo 2023) quasi 11 mila profughi ucraini sono entrati in Ungheria nella giornata di ieri, venerdì. Nel darne notizia oggi, la direzione di polizia a Budapest - citata dai media serbi - ha precisato che 5.407 ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 4 marzo 2023)11ucraini sonoinnella giornata di ieri, venerdì. Nel darne notizia oggi, la direzione di polizia a Budapest - citata dai media serbi - ha precisato che 5.407 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... martaottaviani : Da quasi un anno mi sento dire che bisogna sentire tutte le campane. Dopo un anno, dovrebbe essere chiaro il fatto… - LucianoAramu2 : RT @SylviaGrossi: 1/5 Joseph Schmidt Davydivka, Chernivtsi Oblast, Ucraina, 4.3.1904 Girenbad (campo di internamento) Svizzera, 16.11.1942… - MrLin27 : RT @Gianl1974: 5700 pannelli solari dall'UE vengono inviati in Ucraina Il capo della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha afferma… - mariosalis : RT @Gianl1974: 1/3 L'amministratore delegato di una società britannica percorrerà quasi 2.000 km in bicicletta per raccogliere fondi per lo… - Raindog2704 : RT @Gianl1974: 1/3 L'amministratore delegato di una società britannica percorrerà quasi 2.000 km in bicicletta per raccogliere fondi per lo… -