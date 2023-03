Ucraina, news in diretta. Il ministro russo Shoigu in visita al fronte (Di sabato 4 marzo 2023) Bombardamenti a Nikopol e Marhanets. Missili su Zaporizhzhia: dieci morti, tra cui un bambino. Infuria la battaglia a ... Leggi su quotidiano (Di sabato 4 marzo 2023) Bombardamenti a Nikopol e Marhanets. Missili su Zaporizhzhia: dieci morti, tra cui un bambino. Infuria la battaglia a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Secondo NBC News, i servizi di intelligence statunitensi hanno ottenuto informazioni da fonti russe di alto livello… - LaStampa : L’Ungheria invita gli Stati Ue a smetterla di inviare armi all’Ucraina e lavorare per la pace - Corriere : A Bakhmut si combatte casa per casa, i russi stringono l’assedio, attesa per l’attacco finale - GiovanniG1950 : RT @antoniopolito1: In India ridono. In Italia ci credono - Lavrov in India parla di guerra iniziata da Kiev e il pubblico ride. ?@Corriere… - renatoviola2 : RT @antoniopolito1: In India ridono. In Italia ci credono - Lavrov in India parla di guerra iniziata da Kiev e il pubblico ride. ?@Corriere… -