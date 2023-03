Ucraina, Metsola: “Il suo futuro è come membro della Ue” (Di sabato 4 marzo 2023) Ucraina nella Ue, si riparte e stavolta nella giusta direzione senza che nessuno faccia polemica o aggiunga altro che non sia stato già comunicato. La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, di nuovo in visita a Kiev, ha sottolineato stasera che “Il futuro dell’Ucraina è come membro dell’Unione europea” e la Ue accompagnerà il Paese ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 4 marzo 2023)nella Ue, si riparte e stavolta nella giusta direzione senza che nessuno faccia polemica o aggiunga altro che non sia stato già comunicato. La presidente del Parlamento europeo, Roberta, di nuovo in visita a Kiev, ha sottolineato stasera che “Ildell’dell’Unione europea” e la Ue accompagnerà il Paese ... TAG24.

