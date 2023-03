Ucraina, Meloni: Emirati disponibili a ruolo per pace giusta (Di sabato 4 marzo 2023) Durante il colloquio con il presidente degli Emirati arabi si è parlato di Ucraina, "anche questa è una nazione che può giocare un ruolo, ci siamo confrontati sulla situazione e crediamo che possano ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 4 marzo 2023) Durante il colloquio con il presidente degliarabi si è parlato di, "anche questa è una nazione che può giocare un, ci siamo confrontati sulla situazione e crediamo che possano ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : Due domande ai faziosi: - Meloni sostenitrice di Bannon e Trump sarebbe di sincera fede atlantica e Schlein che ha… - GuidoDeMartini : ?? GIORGIA MELONI PROMETTE SOSTEGNO ETERNO ALL’UCRAINA ?? Mi dispiace, non sono d’accordo all’invio di armi all’Ucrai… - marattin : 1) il senso politico di quel governo era evitare elezioni immediate e il trionfo di Salvini-Meloni (il primo al 38%… - __silaVpravde__ : Critico #Meloni per la politica anti-#Russia e il sostegno all'#Ucraina che finirà in catastrofe. Apprezzo invece i… - mitsouko1 : RT @GranozioRanieri: la meloni ,in ucraina,poi in india,da li all'arabia e chissà dopo dove...a che titolo e per cosa,per gli interessi deg… -