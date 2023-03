Ucraina | Kiev | ' 820 soldati russi uccisi in un giorno'

(Di sabato 4 marzo 2023), 4 mar. (Adnkronos) - Laa ha perso nell'ultimo820 uomini, facendo salire a 152.000 le perdite fra le sue fila daldell'attacco di Mosca all', lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 152.000 uomini, 3.409 carri armati, 6.683 mezzi corazzati, 2.414 sistemi d'artiglieria, 487 lanciarazzi multipli, 247 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 302 aerei, 289 elicotteri, 5.289 autoveicoli, 18 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : “La più grande minaccia alla stampa libera nella storia dell’Ucraina indipendente”: Kiev impone la museruola ai rep… - NicolaPorro : ?? Mosca parla di “attacco terroristico”, Kiev smentisce. Sono ore di fortissima tensione tra #Russia e #Ucraina ??… - Agenzia_Ansa : UCRAINA I 'Intensi combattimenti si stanno svolgendo dentro e intorno alla città' di Bakhmut, dove le forze russe s… - ChiefaVincenza : RT @Tommasocerno: ??POST MORTEM?? il.cordpglio di Mattarella a Crotone. Quando è tardi. Fuori tempo massimo... il mio editoriale #Covid alla… - tsuperblack1 : RT @Robertonuzzoam: NON ERA TUTTO GRATIS! -

Segno cheha archiviato le tensioni per le critiche espresse da Lula in campagna elettorale. ...e imparziale di fronte alle due parti sono stati il rifiuto alla fornitura di munizioni all'......può scialare e permettersi di ridurre drasticamente la sua disponibilità di carri regalandoli all'forse hanno pensato, per non rimanere senza, che era meglio evitare di inviarli adove ......l'effettiva intensità delle pressioni diplomatiche esercitate dalla Francia nei confronti di...pubblicamente il tentativo di promuovere "una soluzione politica per risolvere la crisi in". ...

Per Oliver Diggelmann, professore di diritto internazionale ed europeo all'Università di Zurigo, vendendo i carri armati alla Germania, la Svizzera potrebbe diventare parte integrante della catena log ...Se la Svizzera vendesse carri armati alla Germania, farebbe parte della catena di sostegno militare all'Ucraina, secondo un professore di diritto. «La Confederazione deve decidere se vuole essere coin ...