Ucraina | il commissario Breton | “L’industria Ue della difesa passi a un modello da economia di guerra per fornire più munizioni”

(Di sabato 4 marzo 2023) “Credo sia giunto il momento che l‘industria europeaa undidiper soddisfare le nostre esigenze di produzione e affrontare la realtà di un conflitto ad alta intensità, a cominciare dalla questione delle“. Parola di Thierryeuropeo per, che al Financial Times ha detto appunto che la Ue dovrebbe a suo vedere entrare in assetto bellico per espandere la propria produzione di armi e. L’ha chiesto a Bruxelles di ricevere 250.000 proiettili di artiglieria al mese per far fronte a una “carenza critica”, stando a una lettera inviata dal ministro...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Ucraina, il commissario Breton: “L’industria Ue della difesa passi a un modello da economia di guerra per fornire più… - fattoquotidiano : Ucraina, il commissario Breton: “L’industria Ue della difesa passi a un modello da economia di guerra per fornire p… - BaldoOld : L'ineffabile commissario #UE Josep Conquistador #Borrell svuota il fondo europeo per la #pace per comprare 325 carr… - Tarallucci_Vino : ...l'Ucraina, l'Europa Lo ha dichiarato a Chisinau il commissario per la Giustizia e lo Stato di diritto Didier Rey… - Luxgraph : Siccità, in arrivo un super commissario straordinario: rischio razionamento #corriere #news #2022 #italy #world… -

Secondo l'Ufficio dell'Altodelle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR), dal 24 febbraio 2022, quandocioè è iniziato l'attacco armato della Russia contro l', fino al 12 ...... dovute a possibili shock geopolitici, magari legati all'andamento della guerra in. Finora ... Per questo, secondo ilall'energia " dovremmo sfruttare appieno la piattaforma Ue per ...... regime creato inche conduceva la lotta armata contro i bolscevichi. In cambio del ... In risposta, ildel popolo (ministro) agli affari esteri Lev Trotskij, che nel frattempo era ...

Ucraina, il commissario Breton: “L’industria Ue della difesa passi a un modello da economia di… Il Fatto Quotidiano

Con il lancio del progetto «Ray of hope» assieme a Enel, la Commissione europea ha compiuto un primo passo nell'ambito dell'iniziativa più ampia annunciata dalla Presidente von der Leyen di donazione ...“Dobbiamo fare tutto ciò che è in nostro potere per consegnare i colpevoli alla giustizia“, ha rimarcato Un passo fondamentale per perseguire il reato di aggressione“, ha detto la presidente in un vid ...