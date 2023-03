Ucraina | Gribaudo | ' linea Pd non cambia | nessun tentennamento'

(Di sabato 4 marzo 2023) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - “Noi vogliamo tenere il partito unito e meno che mai creare inquietudini sul tema. Ma non è per questo che non cambieremopolitica sull'. Lo facciamo perché siamo convintamente al fianco dei resistenti ucraini contro l'aggressione imperialista di Putin. Non ci sono dubbi né tentennamenti”. Così Chiaradel Pd a Il Foglio. “Nonmo di una virgola il nostro posizionamento internazionale. L'Italia appartiene fieramente alla comunità di destino dell'Europa e per fortuna è nell'alleanza atlantica. Diciamo le cose come stanno. Se non avessimo sostenuto anche militarmente l', la resistenza di quel popolo fiero e coraggioso sarebbe stata vinta dalla Russia. E oggi staremmo parlando di altro. Quindi abbiamo fatto bene, per quanto sia una scelta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chiaragribaudo : Al fianco dei resistenti ucraini contro l’invasione di Putin, senza dubbi né tentennamenti. Vorremmo sentire più fo… - Morellitos98 : RT @chiaragribaudo: Al fianco dei resistenti ucraini contro l’invasione di Putin, senza dubbi né tentennamenti. Vorremmo sentire più forte… - DiRiddlegood : RT @chiaragribaudo: Al fianco dei resistenti ucraini contro l’invasione di Putin, senza dubbi né tentennamenti. Vorremmo sentire più forte… - NatDeGregorio : RT @chiaragribaudo: Al fianco dei resistenti ucraini contro l’invasione di Putin, senza dubbi né tentennamenti. Vorremmo sentire più forte… - fnicodemo : RT @chiaragribaudo: Al fianco dei resistenti ucraini contro l’invasione di Putin, senza dubbi né tentennamenti. Vorremmo sentire più forte… -

Quanto al rapporto con Giuseppe Conte , sottolinea la, 'a noi interessa costruire un Pd ... Ancora una volta, meglio non parlare della guerra in. Perché secondo molti, dentro al Pd, se ...Poi però Chiaraprecisa: 'Ma non è per questo che non cambieremo linea politica sull''. No 'Lo facciamo perché siamo convintamente al fianco dei resistenti ucraini contro l'...Questi nodi sono la posizione atlantista, la linea sull'e sulle politiche del lavoro. "Se ... A concorrere per una poltrona nella nuova segreteria ci sarebbero Chiara, deputata di ...

Ucraina: Gribaudo, ‘linea Pd non cambia, nessun tentennamento’ Il Sannio Quotidiano

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – “Noi vogliamo tenere il partito unito e meno che mai creare inquietudini sul tema. Ma non è per questo che non cambieremo linea politica sull’Ucraina. Lo facciamo perché sia ..."Non cambiamo di una virgola il nostro posizionamento internazionale. Se non avessimo sostenuto anche militarmente l’Ucraina, la Russia avrebbe vino. Europa e Usa più forti insieme, e l'Ue può fare di ...